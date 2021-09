"Nunca me olvidé de ti": Steve de las Pistas de Blue reaparece justo cuando más lo necesitamos

México.- ¡Justo en la infancia! recientemente circula el video de Steve del show de Nickelodeon "Las Pistas de Blue" donde compartió un emotivo mensaje.

Quizá algunas personas no lo conozcan por ser de otra generación pero Steve nos acompañó a muchos con el inolvidable programa infantil Las Pistas de Blue.

Steve y su perrita Blue se quedaron en nuestros corazones y más tras su inesperada salida del programa, ya que en un episodio se fue y dejó a su hermano a cargo de Blue y sus amigos.

Leer más: ¿Eres bueno en matemáticas?, demuéstralo con este desafiante reto viral

Pero para celebrar los 25 años del programa apareció Steve para celebrar este 8 de septiembre el aniversario de Las Pistas de Blue.

En el video de 2 minutos, Steve te hace recordar de la vez que éramos más jóvenes y salíamos a buscar pistas hasta que se tuvo que ir y dejo a su hermano Joe, pero aclaró que se tuvo que ir porque tenía que ir a la universidad, lo cual fue muy desafiante pero aprendió muchas cosas.

Agrega que ahora no solo el cambió, también nosotros en todo este tiempo y es algo "maravillo". "Empezamos resolviendo pistas ¿y ahora qué? Pagamos deudas, estudios y tenemos un trabajo y familia".

Humanidad restaurada, reaparece Steve después de 25 años / Foto: Captura

"Ha sido difícil ¿verdad? Pero yo que tú sabes. Y quería decirte que no podría haber hecho todo esto sin tu ayuda. Y de hecho toda la ayuda con la que me ayudaste cuando eras joven, todavía me sigue ayudando hasta ahora, ahora mismo y eso es súper cool. Solo quería decirte que a pesar todos estos años no me he olvidado... nunca y estoy súper agradecido de que sigamos siendo amigos. Por cierto, te ves muy bien, lo que sea que estés haciendo, esta funcionando".

Sin duda fue un agradable mensaje que a todos nos gustó escuchar en estos tiempos.