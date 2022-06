"Nunca me sentí más liberada", pastora deja la iglesia para ser stripper en OnlyFans

Nikole Mitchell es una mujer nació entre una familia cristiana muy conservadora que, según sus palabras, fue criada para ser "tranquila y dulce", a ta grado que se convirtió en pastora de una comunidad. Su vida iba en una dirección ideal según la creencia de sus familiares y amigos, sin embargo, en el fondo algo le decía que no era todo en lo que había afuera.

"Fui adoctrinada para creer que mis deseos y mi cuerpo eran innatamente pecaminosos y malos", dijo en entrevista con el New York Post.

Fue así que, al ser adulta comenzó a cuestionarse sobre todo lo que le rodeaba, incluyendo las normas que siempre siguió al pie de la letra. La mujer confesó que desde muy joven pensaba mucho en ser stripper, idea que le parecía entonces una locura.

Siempre fue la rebelde de su entorno a pesar de su gran calidad humana, incluso su decisión de ser pastora no fue tan bien vista según un principio básico de su familia: las mujeres no pueden ser líderes, deben realizar labores domésticas y educar a los hijos.

Nikole Mitchell, madre de tres, sabía que tenía una oportunidad y terminó aceptar la oferta de uno de sus pastores, convirtiéndose en pastora.

"Entonces, aunque iba en contra de todo lo que me dijeron, decidí convertirme en pastora por mi amor por la interpretación. Estar en el escenario frente a miles de personas, eso es con lo que había estado soñando durante años", reveló.

Su vida profesional iba estupenda, había logrado un lugar como "pastora semanal", pero todo dio un giro radical al ir a una obra de teatro LGBTQIA+ en 2016. Al conocer un poco más de esa comunidad se cuestionó muchas cosas, ahora, se identifica como bisexual y pansexual.

Esto permaneció en secreto un tiempo, sabía que nadie la aceptaría en la iglesia si lo hacía público, hasta que tras un discurso en 2017 decidió dejar de ser pastora.

Su nuevo camino no estaba claro del todo, hasta que fue a una clase llamada "Sexpress You", donde aprendió a desenvolverse más. No lo pensó mucho y contactó a un fotógrafo para trabajar juntos en contenido destinado a OnlyFans.

Te recomendamos leer:

Al inicio le era complicado, solo tomaban fotos en lencería, ahora, a sus 36 años de edad y con algo más de confianza también funge como stripper en la plataforma y graba cualquier tipo de video personalizado para sus seguidores.