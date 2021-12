"Nunca nos hemos negado a pagar “: Responde empresa a Markitos Toys por colaboración en gorras

Culiacán, Sinaloa.- Luego de que el youtuber sinaloense, Markitos Toys confesará que se sentía defraudado por su socio en la producción y venta de gorras, Jc Hats al no recibir el pago correspondiente a 85 mil dólares por la colaboración "Sumar Restar", la compañía que nació en 2015 respondió a las afinaciones y aseguró que "en ningún momento" se negó a realizar el pago correspondiente.

Así lo dio a conocer la empresa orgullosamente mexicana a través de un comunicado oficial en donde lamentó los dichos realizados por el influencer a quien se reservó nombrar en el escrito publicado a través las diferentes redes sociales.

"Con relación a los infortunados cometarios realizados por un influencer de nuestra localidad, hacemos de su conocimiento que: En ningún momento nos hemos negado a realizar el pago que conforme a la ley corresponde; Algunos procesos administrativos y fiscales, tanto nacionales como de Estados Unidos de América estuvieron fuera de tiempo y totalmente del alcance de JC HATS", menciono la empresa de gorras en el comunicado.

Jc Hats finaliza la colaboración con Markitos Toys

Añadió que en todo momento mantuvo comunicación con "cordial y amistosa" con el equipo de trabajo de Markitos Toys, siempre buscando los mejores resultados para ambas partes y recordó que el pago de contribuciones es un proceso obligado tanto para personas físicas y morales.

Cabe recordar que el pasado 5 de diciembre el youtuber, Markitos Toys reveló en un video titulado "POR ESTO NO AGO COLABORACIONES" que JC Hats le quedó debiendo 85 mil dólares por la última colaboración, pese a que el producto lanzado se vendió en 15 días.

En dicho video, el culiacanense mencionó que el pasado 16 de septiembre inició la venta de la gorra que tuvo muy buena aceptación, pero solo recibió una parte del dinero previamente acordado por la compañia que solo entregó lo correspondiente a las ventas de México y dejó pendientes las de Estados Unidos.

"De lo vendido en Estados Unidos no he recibido ni un solo peso, ¿por qué? No sé. En USA son aproximadamente 85 mil dólares,... ¿dónde están??", mencionó el youtuber en el video publicado el pasado 5 de diciembre.

Quien también agregó que se sintió molesto e inconforme ya que, tras diálogos y negociaciones, JC Hats le informo que le descontaría 25 mil dólares por los impuestos que se deberían pagar en Estados Unidos, pese a que la empresa no es de él y esa cuestión no se le había informado hasta que se debía de entregar el dinero.

Ante lo acontecido por inconformidades de las diversas partes involucradas, la marca de gorras en su comunicado también reveló que "se ha realizado el pago restante", y con ello se concluyó la colaboración de negocios con el inlfluencer.