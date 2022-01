¡O sí o sí! Mujer llevó a su marido a vacunar contra el covid atado con una soga

A estas alturas de la pandemia por el Covid-19 muchas personas no han querido vacunarse por temor o por otras razones, este es el caso de un hombre que fue llevado a vacunar atado con una soga por su esposa.

Ocurrió en Río Largo, en el estado de Alagoas, en el noroeste de Brasil, la mujer llevó a su marido a vacunar hasta un puesto de salud y las imágenes del momento causaron furor diferentes redes sociales.

El video del momento se hizo viral y en el se muestra como la mujer está parada a un lado de su marido sosteniendo la soga con la que lo amarró.

Fue una mujer que se encontraba en el sitio la que grabó el momento y escribió: "Un hombre amarrado paa tomar la vacuna", y lo subió a TikTok.

En la escena se ve al hombre con cubrebocas, sentado mientras su esposa está de pie y con una de sus maos le sujeta la soga, probablemente esperando su turno.

"Me parece absolutamnete correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importe la vida, mientras yo trato de cuidarme", fue uno de los comentarios que escribió uno de los usuarios.

Sin embargo no todos los comentarios fueron a favor hubo varios en contra uno de ellos fue este: "Nunca haría eso. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Estoy a favor de la vacuna, pero no obligo a nadie a ponersela".