¿OVNI o ser divino? Inicia debate por extraña luz en los cielos de China (VIDEO)

China.- Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el momento en que un grupo de personas sacan sus teléfonos móviles para captar una extraña luz que parecía no tener razón en los cielos de China.

Fue la mañana nublada del pasado ocho de septiembre, cuando alrededor de las 7:45 horas (tiempo local) las alturas se iluminaron con un destello permanente de tonalidad azul que alertó a los ciudadanos.

Una gran cantidad de personas compartió el video viral pensando que se trataba de un Objeto Volador no Identificado (OVNI), una aparición religiosa, un holograma, etc. Como esos hubo muchos planteamientos, pero:

¿Qué es en realidad la luz avistada en China?

Aunque la creencia popular rápidamente se fijó en los extremos y la pareidolia se hizo presente, iniciando un controvertido debate sobre lo que realmente apareció en las calles de China y se hizo viral en un video, la verdad es otra.

Según el portal Ufo of interest no fueron alienígenas, ningún otro OVNI ni la aparición de un ser ligado con alguna religión, sino solo una ilusión óptica creada por un conjunto de edificios que no se veía bien por las densas nubes y la contaminación del país oriental.

La explicación proporcionada por el sitio experto en OVNIS fue que un edificio se iluminó gracias a la luz solar, haciéndolo destellar en algunas partes por el tipo de materiales que se usaron para construirlo.