¿OVNIS extraterrestres? EU acepta que tienen evidencia de objetos 'imposibles'

Washington.- El Pentágono de Estados Unidos dio a conocer un reporte donde proporciona más información sobre los Objetos Voladores no Identificados (OVNI) que no pueden clasificar porque no logran comprenderlos.

Fueron un total de nueve páginas donde se mencionan hechos registrados desde noviembre de 2004 hasta marzo de 2021, en su mayoría encuentros de pilotos de las fuerzas armadas con elementos extraños.

Se reportaron 144 incidentes descritos como “objetos que interrumpieron el entrenamiento planificado previamente u otra actividad militar”, aunque la investigación seria se ve afectada porque algunos testigos prefieren no hablar para evitar que su reputación sea puesta en duda.

Es importante aclarar que, como su nombre lo indica, la publicación: Evaluación Preliminar del Fenómeno Aéreo No Identificado (Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena), no resuelve dudas sobre el origen de los OVNIS.

Sin embargo, sí ofrece una nueva clasificación para los objetos o fenómenos observados desde hace décadas por miles de personas en todo el mundo.

Para empezar, tenemos al "Desorden en el aire", que abarca desde pájaros, globos, drones u otros cuerpos que dificultan la visibilidad y pueden ser encontrados en las alturas; también se menciona a los "Fenómenos Atmosféricos Naturales", como cristales de hielo, humedad y otros con capacidad de registrarse por sistemas infrarrojos y de radar.

El siguiente son los "Programas de desarrollo industrial estadounidenses", que son desarrollos y programas clasificados que pueden ser confundidos con OVNIS; en el mismo tenor tenemos a los "Sistemas de Adversarios Extranjeros", que se refiere a tecnología de otras naciones u organismos privados.

Finalmente, el Pentágono enlistó la categoría "Otro", que son OVNIS sin explicación y cuyo análisis requiere de mayores conocimientos científicos. A pesar de lo anterior no se detalló más.