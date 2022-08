“No busco pareja, busco pacientes” odontóloga emprendedora

Marian Fernanda Lagos Diaz, joven de Chihuahua pide ayuda para encontrar a pacientes estudiante de la facultad de odontología, se encuentra realizando su servicio social, por lo cual pide ayuda para poder encontrar pacientes, ofrece servicios de endodoncia, prótesis o tratamiento periodontal, en turno matutino.

Muchos usan Tinder para su función esencial, conseguir parejas, pero Fernanda uso su imaginación a máximo nivel, empezó a promocionar sus talentos de odontología, En su publicación agregó “NO BUSCO PAREJA, BUSCO PACIENTES, ¿Te golpeaste un diente frontal?... NECESITAS ENDODONCIA, si no quieres perder tu pieza dental”

Fernanda Lagos dice que una de sus cualidades es que es muy ocurrente “De repente se me ocurrió publicarme en Tinder y pues ya todas las paginas empezaron a hacerme memes… pero ni así me salen paciente para endodoncia”.

Cuantos no han empezado a estudiar una carrera por que no se deciden que hacer con su vida, incluso algunos se ven obligados por sus padres en estudiar algo especifico, en el caso de

Lagos al salir de bachillerato estaba indecisa de que rumbo tomar en su vida, en un inicio creía haber encontrado “el sentido de la vida” por lo que entró a estudiar por un semestre en la ingeniería biomédica.

Pero no se sentía conforme, “TODOS los días lloraba de estrés, porque por más que me esforzaba y estudiaba día y noche no obtenía buenas notas” comentó Marian Fernanda.

Así es la vida de muchos universitarios, en ocasiones no ven resultados positivos y empiezan apagar sus sueños, sin embargo, Marian siguió buscando algo que le llenara el alma, se dio cuenta que el esfuerzo que ponía al estudiar la ingeniería biomédica no le daba nada de alegría, por lo que decidió abandonarla.

Miles de estudiantes se dan por vencidos cuando fracasan en sus estudios, pero Fernanda se empezó a inspirar en su hermano que es odontólogo, pues cuando abandonó la ingeniería, empezaron sus crisis existenciales de que hacer ahora, “recordé a mi hermano haciendo sus prácticas conmigo y se me hacía tan padre como le hablaba a los pacientes , toda la vestimenta ( barreras , guantes , gorrito) que dije, si me veo haciendo esto toda mi vida” así decidió cambiar el rumbo de su vida y estudiar odontología.

Se imaginan estudiar algo que les guste, a pesar de no dormir se sientan feliz porque esta vez sí hacen algo que les gusta, pues ese es el caso de Fernanda, “También lloraba de estrés, pero AQUÍ SI TENÍA buenos resultados, obvio porque me apasiona mucho!!! Y es bien difícil, pero me encanta” mencionó la estudiante de odontología.

Fernanda señaló que es muy difícil encontrar pacientes “hacemos de todo, volantes, nos publicamos en grupos de venta en Facebook, vamos al centro, asilos y nada ha dado resultados”, sin embargo, la joven sigue con esperanzas de que su búsqueda tenga éxito.

Así que si conocen a alguien le puedes mandar un WhatsApp al numero 6141237218, o un inbox a su cuenta de Facebook en la cual se llama Fernanda Lagos, mientras en su cuenta de Instagram la puedes encontrar como @fernandalagos.

En sus diferentes redes sociales ha mostrado ser muy amorosa con su mascota “negrita”, por lo que siempre sube foto con ella, Fernanda menciona que alguno de sus sueños es “tener muchos perritos, especializarse en ortodoncia o pediatría, ejercer, (Si Dios quiere), poder devolverle a mis papás todo lo que me han dado, pues es una carrera muy cara, es un sacrificio muy cañón de los padres y viajar mucho, con eso soy feliz”, ayúdala a cumplir sus sueños compartiendo su historia en todas tus redes sociales.