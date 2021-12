"Ojala no te pegue tu mamá, reprobasteees", maestro le hace cumbia a sus alumnos reprobados

En redes sociales se ha hecho viral un video donde un hombre, el cual es maestro, le escribió y grabó una cumbia para decirle a sus alumnos que reprobaron su materia y motivarlos para que no se den por vencidos por lo sucedido.

El maestro decidió hacer la cumbia porque sabe que recibir noticias malas no es fácil y más cuando los alumnos están sometidos a mucha presión por las clases en línea, es por eso que decidió escribirles la amigable canción.

La canción original se llama "Tus jefes no me quieren" del Grupo Ensamble, a la cual le cambió la letra para motivar a sus alumnos a estudiar más y que no se desmotivaran por reprobar una materia.

La canción que escribió el maestro dice "Te comunico que estás reprobado, la materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites y ponte a estudiar... Así a veces pasa, ya ni te preocupes. Ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobaste. Ya ves, ¿para qué no entregas tus tareas? Pero bien que te veía conectado en el Fortnite".

El video ya cuenta con más de cien mil likes y él con ochocientos mil seguidores en Tik Tok ya que no es la primera vez que le hace algo a sus alumnos, anteriormente uno de sus estudiantes lo reto a jugar "Call of Duty: Warzon", si él ganaba le pondría 10 pero si perdía debía aceptar su calificación reprobatoria.