Orgullosos de su color de piel, mexicanos hacen tendencia el #PoderPrieto en Twitter

México.- En las últimas horas, los #PoderPrieto y #DondeHayPrieturaHaySabrosura lograron hacerse tendencia en Twitter impulsados por diversos actores, artistas y usuarios de la red social en general. El objetivo de estas etiquetas fue mostrar el orgullo que sienten de ser de piel morena y dejar en claro que un color de piel no define el respeto o la calidad de persona que lo porta.

Los hashtags fueron acompañados por los internautas con fotografías donde buscaban destacar la tonalidad de su piel.

El actor y activista Tenoch Huerta, conocido por su papel como El Diablo en "El Infierno", fue uno de los primeros que compartió una foto de su cara, en la cual adjuntó las etiquetas antes referidas. Además, su publicación iba a acompañada del siguiente mensaje: "Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura".

Aunado a ello, el ganador del premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, enfatizó que "solo un rostro visible entre millones a lo largo de América Latina y a lo ancho de 500 años" desde que el continente europeo se encontró con el americano.

Por su parte, otro de los rostros conocidos que se sumó a la iniciativa fue la protagonista de "Roma", Yalitza Aparicio, quien también posteó una imagen de su cara añadiendo las mismas palabras que el actor de "Narcos: México" y, destacó que "somos muchos los que estamos orgullosos de nuestro color de piel".

Otro que se unió a la causa fue Horacio García-Rojas, quien figuró en ""Diablero": García-Rojas posó junto a su pequeña hija mandando un mensaje de autoamor a todos sus seguidores, pues resaltó que cuando su pequeña nació, él comprendió que para poder acompañarla en el viaje de la vida, tenía que amarse así mismo primero.

Además de los ya mencionados artistas como Mabel Cadena, Ianis Guerrero, Luis Fernando Peña y Cuauhtli Jiménez también decidieron participar en la dinámica para empoderar el color "prieto".

A todos ellos, se unieron los usuarios de Twitter, los cuales se animaron a publicar fotografías de sus caras a la vez que dejaban en claro la fuerza que sintieron al decidir sumarse al movimiento virtual.

Reacciones adversas

No obstante, así como hubo cientos de internautas que se solidarizaron y apoyaron la causa, hubo quienes la criticaron señalando que el color de piel no debe ser motivo alguno para sentir orgullo, pero tampoco vergüenza, mientras que otros expusieron que celebrando la tonalidad de la piel no se puede combatir el racismo y que el concepto de "prieto-power" es igual de incorrecto que el del supremacismo blanco. Por otro lado, otros arremetieron contra Huerta y Aparicio sosteniendo que se estaban "victimizando".

El pasado mes de junio de 2020, Tenoch Huerta había manifestado en una entrevista con EFE que para poder enfrentar al racismo, primeramente México debía aceptar que este existe.