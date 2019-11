Osos conviven con paseantes en Chipinque, Nuevo León (video)

Monterrey, Nuevo León.- Dos osos fueron captados en Chipinque cuando, al pararse en dos patas, uno de ellos acarició el cabello de una mujer y posteriormente dio un leve mordisco a otra.



El video circuló en redes sociales y en él se aprecia como un grupo de personas observan a los animales que merodeaban por dos botes de basura.

Si se pueden venir para acá, mejor, porque ellos suben por aquí

"Porque esta cabañita es mía y yo sé que por ahí (suben)".



"Déjenlo pasar", advierte, "y si viene para abajo déjenlo pasar, no pasa nada".



En el video se observa como las mujeres tratan de evitar a los osos luego de que buscan comida en los botes de basura.



Pero para sorpresa del grupo, uno de los osos se aproxima y se para en sus patas traseras.



Incluso se observa en el video que a menos de un metro un hombre de la tercera edad está de espaldas al oso en una silla de ruedas.



Luego de olfatear a dos mujeres, el oso se para y es cuando intenta "acariciar" el cabello de la mujer.



Miren, le está acariciando el pelo



Esto no fue visto por el grupo como una agresión, y hasta lo celebran.



Pero posteriormente el oso se posa en sus cuatro patas y al olfatear intenta tocar a otra mujer y tira un leve mordisco que solo alcanza a rosar la ropa de la mujer.



"Me mordió", dijo la mujer, "no, me duele".



Luego otra mujer señala que es un bebé juguetón, pero un hombre señala que la mordida de un oso es peligrosa.



El video de 81 segundos circuló en Twitter y en WhatsApp.