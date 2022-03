Padre se negó a darle dinero a su ex para comprarle tenis a su hijo y descubren su mentira

El hombre le contesta que tampoco tiene plata y le dice que "no joda". La madre del niño no se quedó con los brazos cruzados y siguió insistiendo, le reclamó que no le completó la cuota y que el hombre se la pasa gastando la plata de su hijo.

El padre no quería darle dinero a su ex esposa para su hijo / Foto: Captura

En las imágenes se puede apreciar cómo la mujer le pide desesperadamente dinero a su ex esposo para comprarle unas "zapatillas" (en algunas partes así le llaman al calzado), pero el padre se niega con la excusa de no haber cobrado el dinero del mes.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el