Pandemio realiza baile sensual durante la brigada de vacunación y se vuelve viral

México.- Imagínate vivir en Suecia y perderte de esto, sin duda Pandemio ha sido reconocido mundialmente, incluso llegó a salir en la televisión japonesa y cada día hace algo diferente que se vuelve viral en redes sociales.

En esta ocasión un usuario de TikTok grabó a Pandemio bailando una canción "sensual" de The Weeknd, el tema es "call out my name" que fue un éxito en la película de las 50 Sombras de Grey.

Pandemio comenzó a bailar sensualmente y a desvestirse (solo se quita su chaleco). Usuarios de redes sociales comentaron y se tomaron con humor el video.

"¿Dónde fue? Para ponerme la segunda dosis ahí", a lo que el usuario de TikTok @jorgelrodr respondió que grabó el video en Biblioteca Vasconcelos.

"Pandemio ya debería hacer hasta una gira".

"Como que el lugar de vacunación se esta poniendo raro", escribió otro.