Papa Francisco etiqueta a través de Twitter a los "nuevos" Saints de la NFL

A través de la cuenta oficial de Twitter del Papa Francisco da la bienvenida a los nuevos "Saints" (santos) en la doctrina, sin embargo es el mismo logo que usa el equipo de futbol americano New Orleans Saints de la NFL.

El equipo de futbol americano, jugara este domingo en Florida contra los Jacksonville Jaguars en el marco de la semana 6.

En la publicación del tuit se lee: "Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession"

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession. — Pope Francis (@Pontifex) October 13, 2019

Hoy damos gracias al Señor por nuestros nuevos #Santos. Caminaron por fe y ahora invocamos su intercesión

Usuarios de redes sociales comenzaron a comentar la publicación del Papa agradeciéndole por su aparente apoyo y pidiendo un "milagro" para el partido de hoy.

The Archdiocese of the Who Dat Nation has a seat saved in case you ever want to visit! #Saints pic.twitter.com/5uGcYCvofs — Paul Algu (@PaulAlgu12) October 13, 2019

Cabe mencionar que el equipo de Nueva Orleans jugará sin su mariscal de campo estrella, Drew Brees, luego de que se se lesionara durante la semana dos de la temporada.