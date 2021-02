Papá encuentra a su hija sin ropa en OnlyFans y le dona 100 dls

La plataforma OnlyFans es cada vez más popular en todo el mundo, principalmente entre las y los jóvenes, pero no significa que sea exclusiva para ellos, la muestra es la historia que conocerás a continuación.

Se trata de un sujeto que, mientras daba un vistazo por el contenido de la aplicación, encontró a su hija vendiendo contenido sin ropa. Más allá de enojarse como muchas personas lo haría, decidió donarle 100 dólares.

Así lo afirmó la cuenta de Twitter 'neesi', quien además consideró que el dinero fue un "apoyo al negocio de su hija". Aunque no se aclara en qué país vive la familia, se especula que sucedió en Estados Unidos.

My dad just subbed to my onlyfans & tipped me $100, THAT is how you support your child's business!!", escribió.