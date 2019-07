Papá no puede comprarle una mochila a su hijo y él se elabora

Camboya.- No cabe duda que los padres hacen todo por los hijos y en el caso del padre de Ny Keng no fue la excepción, el ingenioso papá de un niño de 5 años pasó toda una noche tejiendo una mochila para su hijo debido a que él no cuenta con el dinero suficiente para comprarle una.

Este hecho tuvo lugar en Camboya mismo lugar de donde es originario el niño, fue en un viaje escolar a Tailandia en donde el pequeño Ny perdió su mochila por lo que su padre debía comprarle otra, sin embargo no pudo hacerlo por cuestiones económicas y optó por elaborar una él mismo.

Ny Keng estudia en la Escuela Primaria Lumpath, sus padres no tienen mucho dinero, trabajan como empleados ocasionales que a menudo viajan a Tailandia como trabajadores migrantes.

A pesar de su situación económica el padre de Ny no lo dejó sin mochila y usando su creatividad logró elaborarle una mochila tejida con hilo de fibra de rafia color azul.

Al día siguiente el niño llegó con su mochila nueva y dejó a sus maestros y compañeros sorprendidos.