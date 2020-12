Papá trans comparte su conmovedor parto en Tik Tok y se vuelve viral

Estados Unidos.- Tik Tok se ha convertido en la plataforma de videos más popular de los últimos tiempos, y es que además del divertido contenido que tiene para ofrecer, un sinfín de momentos conmovedores han quedado inmortalizados en esta red social, un ejemplo podría ser la mujer con discapacidad que que se caso con el amor de su vida o cuando un grupo de alumnos hicieron una broma de "terror" para su maestro, sin embargo, recientemente ha comenzado a circular un caso especial, se trata de un padre trans que compartió el momento de su parto.

En el video se puede ver al hombre trans dando a luz a su bebé en una pequeña piscina, se trata de Danny Wakefield de 38 años de edad, originario de Seattle, Washington, Estados Unidos. Como era de esperarse esta grabación se volvió viral en Internet, generando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes felicitaron al nuevo papá.

Fue hace aproximadamente ocho meses cuando Danny dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales y desde entonces ha compartido cada detalle de su nueva aventura. "Les estoy agradecido a todos. Mis sueños se están desarrollando de la manera más inesperada y es un honor tenerlos a todos aquí presenciando lo mucho mejor que realmente se pone esto", les escribió a sus seguidores.

Después de este largo, complicado y a la vez bello proceso, Danny estaba listo para dar a luz. Ante esta situación, decidió recibir a su bebé en una bañera debido a que actualmente los hospitales en Estados Unidos, atraviesan una crítica situación por la contingencia sanitaria de Covid-19, lo cual podría poner en peligro la salud de ambos. Recordemos que las personas embarazadas pertenecen al grupo de los más vulnerables a una complicación por el virus SarsCov2.

Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. De hecho, solo recuerdo haber dicho una y otra vez "No puedo hacer esto". Pero los instintos naturales de mi cuerpo vencieron la duda sembrada en mi cerebro y lo hice porque este cuerpo es capaz de mucho más de lo que la sociedad me ha condicionado a creer", escribió Danny en su cuenta de Instagram.