"Papi, no me da vergüenza", abuelito lleva a su nieta a la escuela al borde del llanto

Una publicación de Facebook se hizo viral al mostrar a un abuelo llevar a su pequeña nieta a la escuela, pues la niña iba arreglada con su uniforme para un día especial, el desenlace provocó que el señor terminara llorando.

Los abuelos son cómplices de las travesuras de los nietos, inclusive los hijos empiezan a decir que prefieren a los pequeños que, a ellos pues los consienten demasiado.

De igual forma los abuelos acompañan a sus nietos en los momentos importantes, se emocionan por ver a los pequeños crecer, este señor de la publicación es un claro ejemplo.

El abuelito Jorge Luis Guzmán Vargas, originario de Pánuco, Veracruz, vivió una situación llena de emociones junto a nieta, por lo cual se hizo viral en las redes sociales.

Todo inició mientras el señor Guzmán llevaba a la niña a la escuela, Renata iba arreglada de forma elegante, pues era la encargada de dirigir los honores a la bandera, aunque el señor no estaba tan seguro de llevarla así en su bicicleta, pues la pequeña había durado mucho arreglándose.

Sin embargo, George en su cuenta de Facebook escribió que la niña le dijo “Papi, a mi no me da vergüenza que me lleves en bicicleta a la escuela si lo más bonito de las personas está dentro de su corazón” la respuesta lo sorprendió.

Pero no solo dejó sin palabras a su abuelito, también a los internautas, al ver como los niños son tan inocentes, les importa más el amor, las buenas acciones que el dinero.

George en su publicación de Facebook compartió diversas imágenes de momentos que han compartido juntos, además de subir la foto donde él iba manejando la bicicleta con la niña arriba, se veía a la niña sujeta el diploma de su primaria, incluso de una de las navidades juntos.