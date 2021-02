¿Para qué esperar? Mujer de 35 años se casa con ella misma en insólita boda

Georgia.- Cansada de esperar por el "indicado", una mujer de 35 años se casó con ella misma tras terminar una larga relación, celebrando una insólita boda para hacer realidad su sueño.

Se trata de Meg Taylor Morrison, quien reside en la ciudad de Atlanta, Georgia (EE.UU.) y celebró allí la íntima ceremonia acompañada de su familia y con las medidas sanitarias contra el Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La mujer siempre había soñado con casarse, y aunque esperaba hacerlo con su novio en Halloween de 2020, la relación llegó a su fin cuatro meses antes de la fecha, por lo que su sueño parecía desvanecerse frente a sus ojos.

Fue entonces que conoció las llamadas "autobodas" o "bodas de amor propio", y decidió que eso es lo que hará. Así que comenzó al planificar meticulosamente su casamiento durante meses.

Meg Taylor se casó consigo misma en una pequeña pero ostentosa boda que ella misma solventó sin escatimar en gastos. No pudieron faltar un gran pastel de bodas, un bello vestido e incluso un anillo de diamantes para concretar su compromiso.

La mujer admite que al principio estaba preocupada por que otras personas pudieran burlarse o criticarla considerándola narcisista, pero finalmente decidió seguir su sueño y reafirmar su amor por sí misma.

Leer más: Conoce al Nanocamaleón: el reptil más pequeño del mundo

A la boda sólo acudieron 10 de sus amigos y familiares más cercanos, quienes la vieron caminar hacia el altar mientras sonaba "Here Comes the Bride", bebían champaña y hacían burbujas.

Tras dar lectura a sus votos de amor a sí misma, Meg aceptó su anillo y selló el matrimonio besando su propio reflejo en un espejo, un inolvidable momento que ella ha querido ver como un acto simbólico de amor propio.

Yo quería casarme como un acto de amor propio", expuso la mujer.

El primer caso de una "autoboda" salió a la luz en 2014 en Estados Unidos, cuando Grace Gelder se convirtió en la primera mujer en casarse consigo misma y explicar públicamente sus motivos.

La mujer explicó a medios de comunicación que al llegar a un determinado momento de su vida decidió contraer un compromiso con ella misma tras meditar sobre su existencia y viajar por el mundo.

Grace llevaba ya seis años sin pareja y la idea de una "autoboda" cruzó su mente mientras escuchaba una canción de Björk cuya letra dice "My name's Isobel, married to myself" ("Mi nombre es Isobel, casada conmigo misma).

Aunque no se ha divorciado de sí misma, años después la mujer continúa saliendo con otras personas en una dinámica de relación que ella ha llamado "sologamia abierta".

Otras mujeres siguieron sus pasos y se casaron consigo mismas en los años siguientes, siendo el caso de Meg Taylor el último conocido a la fecha.

Leer más: Dulce venganza: Joven en Tik Tok hace destrozos en la casa de su ex novio infiel