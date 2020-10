Para qué sirven los pulpos reversibles, la nueva moda en redes sociales

En los últimos días se han viralizado en redes sociales los llamados pulpos reversibles, peluches que tienen dos lados para mostrar diferentes estados de ánimo: uno feliz y otro enojado. Pero, ¿Cuál es la historia detrás de los tiernos peluches reversibles?

Hace un par de días, usuarios de las redes sociales comenzaron a compartir mensajes de los 'pulpos reversibles' pidiendo que alguien más se los regalara o que les indicara dónde podían comprar uno. Estos peluches con colores claros ¿Fueron creados para niños con autismo o asperger o solo son un peluche?

Los pulpos reversibles se popularizaron por medio de la famosa aplicación de videos TikTok, donde pronto transpasó a las demás redes sociales, logrando convertirse en uno de los productos con mayor demanda a la fecha. "¡Lleve el producto de moda, el producto de novedad!", se escucha gritar a los vendedores ambulantes en el metro y calles de la Ciudad de México.

Este peluche, originalmente fue diseñado para niños de 6 años en adelante por la empresa TeeTurtle, quienes lo crearon para "mostrar tu lado de ánimo al mundo". El pulpo reverible son fáciles de voltear y perfectos para jugar, o para coleccionar.

Rápidamente las redes sociales surgió la teoría que estos pulpos reversibles fueron creados para facilitar la comunicación de las emociones a niños que padecen autismo, TDAH o síndrome de asperger. Algunos medios afirman que se trata de una herramienta terapéutica para ayudar a los niños a expresar distintas emociones.

Sin embargo, TeeTurtle no se ha pronunciado respecto a esta teoría ni tampoco hay algún estudio que avale que los pulpos reversibles tienen este fin. Pese a que esto no está confirmado por expertos, los pulpos reversibles se encuentran ya en todas las plataformas de venta por internet, y no tardarás en encontrar uno para ti.