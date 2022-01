"Parece cantina": baños de Aeropuerto de Santa Lucía desatan burlas por temática de lucha libre

Los baños de lucha libre no son los únicos que tendrá el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues se prevé que contará con 38 baños temáticos con elementos representativos de la cultura popular y la historia de México, como el mariachi, los mayas, los mexicas, la Ciudad de México, Chapultepec, Xochimilco, la Guelaguetza, por mencionar algunos.

"Los baños de la central avionera de Santa Lucía, más que baños de un aeropuerto internacional, parecen baños de una cantina corriente afuera de la Arena México. Estoy en shock. Me da mucha pena esto", escribió la usuaria @UnnaTuitera.

Los peculiares baños del Aeropuerto de Santa Lucía no tardaron en provocar numerosas reacciones en redes sociales , gran parte de ellas de usuarios que se burlaron de los sanitarios estilo lucha libre . Por ello, Santa Lucía se volvió tendencia en Twitter la mañana de este 4 de enero de 2022.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.