Pasante de enfermería reprocha pago de $150 y crítica becas de AMLO

Nuevo León.-Un pasante de enfermería presumió en Facebook el pago de 150 pesos que recibe cada quincena en un Hospital Universitario de Nuevo León, lo que generó una polémica y muchos mensajes en redes sociales, debido a que en la publicación también crítica los 3 mil 600 pesos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador otorga en becas a los inscritos en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Las opiniones del joven se convirtieron en tendencia nacional, quien se identifica como Rutger Kobaza, quien publicó una fotografía de su cheque que recibió por las actividades que desempeña en el nosocomio, y que está acompañado de un mensaje que algunos aplaudieron, pero en otros causó molestia.

Se lee en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje: "Mi motivación es aprender y servir literalmente jajajajaja. Gracias Gobierno en turno por darles 3600 pesos a inútiles en todo el país que no hacen nada y a los pasantes de Medicina y Enfermería pues pa comprarnos una coca y unos tacos 2 veces a la quincena jajaja".

El joven sorprendido por la controversia generada en Facebook, en donde algunos usuarios de las redes sociales lo acusan de "vendepatrias", "ignorante" y más calificativos hacia su persona por lo expresado de las becas de AMLO.

Rutger ya borró sus publicaciones, pero les responde a quienes se lanzaron contra él con la siguiente frase: "mi ego no se alimenta de cuanto me aman o cuanto me odian", agrega el pasante de enfermería.

En posteriores publicaciones menciona que se han acercado después de sus comentarios en redes sociales, algunos partidos políticos, asociaciones viviles y hasta influencers", y asegura que solamente se dejaría entrevistar por Chumel Torres.

Teme que lo despidan del hospital

El estudiante de enfermería señala que después de lo ocurrido con sus publicaciones teme que lo despidan del Hospital Universitario, y dijo que en estos momentos en el lugar en donde presta sus servicios "las cosas están un tanto tensas".

Rutger Kobaza ha confesado que ya borró las publicaciones, debido a que como recibió aplausos, también se le sumaron amenazas y han hablado mal de su persona.

Este joven que estudió en la Facultad de Enfermería de la Universidad Metropolitana de Monterrey ya ofreció una disculpa a aquellas personas que llamó "ninis" y argumenta que sus palabras no fueron hechas con dolo.

Añade entre varias publicaciones que: "seguramente hay muchos de ustedes que son más inteligentes y hábiles que yo en miles de formas fue envidia pura el que ustedes tengan lana que muchos invierten bien y que muchos otros invierten en pen... y yo tengo que trabajar en las mañanas y luego ir en la tarde al servicio social 8 horas", argumenta.

"Esto de la fama no es lo que uno piensa La gente te odia o te ama y no se mide si te conoce o no o si lo que dice es verdad o no", concluye después de miles de veces de compartida su publicación y los mensajes que sigue recibiendo.