¡Paso a pasito! Serie de Selena Quintanilla en Netflix desata ola de divertidos memes

México.- Era un 31 de marzo de 1995 cuando una de las cantantes más populares de aquel entonces, Selena Quintanilla, partiría de este mundo a causa de una agresión por parte de la que fuera su fan numero uno. Sin embargo, a más de dos décadas de la tragedia su nombre sigue siendo recordado entre las viejas y nuevas generaciones, tanto así que el pasado 4 de diciembre se estrenó una serie en Netfilx, llamada Selena The Series, la cual aborda los momentos más importantes de su carrera.

Como era de esperarse esta seria generó la locura entre los fans de la época, además que generó opiniones dividas, algunos creen que hay ciertos factores que no coinciden con la vida de "la reina del tex-mex" mientras otros simplemente disfrutan. Por otra parte, no todos están contentos como la actuación de Christian Serratos, sobre todo por su físico, y es que no cabe duda que es una mujer hermosa pero Selena, simplemente no tiene comparación.

En fin, lo que realmente importa y la razón principal por la que estamos aquí, es por la ola de memes que esta serie desató, volviéndose viral en Internet. Como de costumbre, los usuarios no perdonaron y utilizaron al máximo su creatividad para crear los divertidos memes de la serie de Selena Quintanilla.

Llega Selena Quintanilla a Netflix y se desata ola de memes/ Especial

No es sorpresa que un nuevo proyecto desate polémica hoy en día, sobre todo cuando se trata de una leyenda, sin embargo, lo importante es que Selena Quintanilla sigue presente al igual que su música, además que ahora también tiene sus propios memes.