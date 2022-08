Pastor reclama a sus fieles por no regalarle marcas de lujo: "No valgo Gucci o Prada"

Estados Unidos.- Un pastor de una ingresa en Kansas City, Missouri se volvió viral luego de que se difundiera un video en en el que recrimina a sus fieles por no darle regalos de lujo y los llamó tacaños.

Este particular suceso se registró el pasado 7 de agosto durante los servicios dominicales de la iglesia de The Chruch at The Well, encabezados por el pastor, Carlton Funderburke quien durante su sermón reprendió a la congregación por la falta de ofrendas a él.

"¿No creen que valgo el dinero que gastan en MacDonald’s, en Red Lobster? No valgo la pena un St. John Knit (una marca de lujo de ropa). No, ustedes no pueden pagarlo”, dijo con ironía. “¿No valgo para todos ustedes Louis Vuitton? ¿No valgo Prada? ¿No valgo Gucci?", recriminó el pastor.

De acuerdo con el pastor Funderburke, su petición surgió luego de que no obtuviera una respuesta de sus fieles, ya que desde hace un año él había pedido un reloj Movado , que "todavía no he recibido".

El pastor también señaló que el no recibir este tipo de ofrendas solo significa que su congregación "todavía es pobre y arruinada", ya que no lo honran como se debe.

Fue tras la viralización del video que el pastor salió a dar la cara y aseguró que el fragmento de video que se difundió está sacado de contexto, y aunque consideró que es inexcusable, aclaró que no hay contexto que pueda eliminar el dolor y angustia causado, sin embargo señaló que ya está tratando el tema con su iglesia.