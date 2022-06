¡Patitas pa' qué las quiero! Joven abandona a su novia; motociclistas la asaltan

De acuerdo con el usuario de Twitter @MrElDiablo8, quien compartió el video, los hechos se dieron en Ecatepec, en la grabación se puede ver a la pareja caminar tomados de la mano, de pronto se acercan dos hombres a bordo de una motocicleta.

Segundos después uno de ellos se baja, se dirige a la pareja, al darse cuenta de esto el joven suelta la mano de la novia, el atacante le tira una patada pero él logra huir dejando sola a la chica, quien se muestra muy tranquila y sigue caminando.

Pero el asaltante la detiene, voltea y busca en la ropa de la joven, quien no opone resistencia, luego de que le quitan el celular, ellos se huyen a bordo de la motocicleta mientras que ella sigue su camino.

La acción del novio causó gran indignación y un sinfin de memes entre usuarios de redes sociales.

Te recomendamos leer:

El video que fue compartido con la leyenda “¿Con ese novio para que quiere enemigos?”, ha reunido miles de likes.

Entre los comentarios detacan algunos como: “Lo importante era no dejar a su novia sola, no hacerse el héroe, simplemente no dejarla sola frente a esos delincuentes”, “Que bueno que corrió porque se ve que le iban a dar una golpiza.. es un chiquillo carajo!”, “Ecatepec es Ecatepec! Cada quien se pone a salvo como puede”.