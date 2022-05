Peligroso romance llevó a guardia de la cárcel a la muerte tras escapar con su amado asesino

Vicky, de 56 años, y Casey White, de 38, habían estado huyendo de la policía desde que ella lo sacó de una cárcel de Alabama el día antes de su jubilación, el 29 de abril.

Finalmente fueron detenidos después de que un testigo vio su vehículo abandonado y reconoció los tatuajes de Casey en las imágenes de CCTV.

La policía encontró a la pareja mientras salían de un hotel cercano y se estrelló contra su vehículo de huída durante una persecución dramática el día de hoy.

Los oficiales sacaron a Casey del naufragio con vida, aunque Vicky murió en el hospital después de sufrir una herida de bala "autoinfligida".

Se cree que el romance de Vicky con Casey, empezó cuando él se mudó a la cárcel en la que ella trabajaba en 2020, mientras cumplía una sentencia de 75 años en el Centro Correccional William E.

Donaldson antes de ser transferido a la cárcel del condado de Lauderdale, en Alabama.

Casey había sido llevado a las instalaciones para ser interrogado después de escribir una carta en la que confesaba el asesinato de la Sra. Ridgeway, de 59 años.

La oficina del alguacil del condado de Lauderdale dice que se desarrolló una relación especial entre la pareja, sin embargo, las autoridades no tienen evidencia de que fuera una relación física o sexual.

El alguacil Rick Singleton dijo que su relación continuó fuera de su horario normal de trabajo.

Para noviembre de 2020, Casey había sido enviado de regreso a la cárcel de Donaldson después de que lo encontraran en posesión de un mango, aunque se mantuvo en contacto con Vicky por teléfono, incluso ella lo visitaba.

Finalmente regresó a la cárcel del condado de Lauderdale en febrero de 2022 en preparación para su juicio por asesinato.

Los reclusos dijeron que Vicky lo protegía, incluso se había asegurado de que Casey recibiera 'comida adicional' en la prisión, una afirmación respaldada por el alguacil Singleton.

En el mes anterior tras la fuga de prisión de Casey, Vicky vendió su casa, presentó los documentos de jubilación y retiró más de 73 mil dólares en efectivo, según el fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly.

El 29 de abril, el día antes de que Vicky se jubilara, salieron de la cárcel diciendo que acompañaría a Casey a una “evaluación de salud mental”.

Las imágenes de CCTV mostraron a Vicky abriendo una puerta para Casey, cuyas manos y pies estaban encadenados, mientras lo conducía fuera de la cárcel.

Luego, la pareja se lanzó a la libertad, con Vicky conduciendo a un centro comercial cercano antes de dejar su patrulla por un vehículo de escape, un Ford Edge naranja 2007.

Las campanas de alarma comenzaron a sonar cuando la patrulla de Vicky fue vista en el centro comercial y los funcionarios de la prisión no pudieron comunicarse con ella por teléfono.

Los alguaciles estadounidenses emitieron una recompensa por Casey y una orden de arresto contra Vicky a principios de mayo.

La policía dijo la semana pasada que "no tenían idea de dónde podrían estar", sin embargo, durante el fin de semana, los investigadores dijeron que Casey podría estar disfrazado de anciana, con Vicky empujándolo en una silla de ruedas.

El momento decisivo en la persecución se produjo cuando un gerente de lavado de autos reconoció a Casey en su cámara de circuito cerrado de televisión.

James Stinson comenzó a sospechar de una camioneta pick-up después de que la tiraron en su lavadero de autos en Evansville, Indiana, luego revisó las imágenes de CCTV y notó que el hombre que salió del vehículo tenía los mismos tatuajes que Casey.

“Noté un camión parado en el área de lavado de autos. Cada vez que salía y pasaba, el camión seguía allí”, mencionó James.

Añadió que “Pensé que necesitaba investigar. Me acerqué a la camioneta y noté que las ventanas estaban bajas. Lo primero que pensé fue que podría ser este tipo de Alabama. Estaba un poco nervioso por eso. Miré en el camión, no había nadie dentro, abrí la puerta y las llaves estaban en el encendido, lo que me pareció inusual”.

De acuerdo con James, dijo que la policía fue a su lavado de autos y notó que había un candado con un arma dentro del vehículo, sin embargo, el oficial le dijo que la camioneta no había sido robada.

Más tarde, el gerente recibió una llamada del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos sobre la camioneta, lo que lo inspiró a revisar sus imágenes de CCTV.

“Fue entonces cuando volví y miré mis cámaras y vi su tatuaje en el brazo. Saqué un video de él en Alabama en mi teléfono celular y los tatuajes coincidían”, dijo James

El 10 de mayo los agentes finalmente vieron a Vicky, que llevaba una peluca, saliendo de un hotel con Casey en Indiana.

Las autoridades siguieron su vehículo, aunque los fugitivos pronto notaron que los seguían, lo que provocó una persecución policial, la persecución y la historia que se ha apoderado del mundo durante semanas, un alguacil de los Estados Unidos embistió el Cadillac de la pareja y lo volcó.

Los oficiales lograron sacar a Casey del vehículo destrozado, aunque encontraron a Vicky atrapada adentro con una herida de bala 'autoinfligida' en la cabeza.

Según los informes, Casey pidió a la policía que ayudara a 'su esposa' y dijo que no le disparó, y Vicky murió más tarde en el hospital.

Austin Williams, hijo la Sra. Ridgeway, la víctima de asesinato, dijo hoy que estaba "triste" por la muerte de Vicky.

“Me alegro de que Connie tenga la oportunidad de hacer justicia nuevamente. No termina hasta que termina. Triste por la pérdida de Vicky White. Esperábamos y rezábamos por el mejor resultado y no lo es. Nuestros corazones están con su familia y amigos”, escribió Austin en Facebook