Peña Nieto y Tania Ruiz son captados con pelucas y les hacen memes

Internet no perdona a nadie ni al mismo ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y su nueva pareja, Tania Ruiz; esta vez los tortolitos para no ser descubiertos, salieron disfrazados con pelucas y empezaron a salir los memes.

La pareja esperaba salir de forma discreta pero fueron captados en Nueva York, su disfraz no les ayudó en mucho, ya que el ex presidente solo tenía una gorra y una peluca para ocultar su icónico copete bien peinado, mientras que Tania Ruiz salió con una pañoleta.

Principalmente, usuarios de Twitter no perdieron el tiempo y los compararon con diversos personas, hasta como una pareja "hippies", debido al estilo de los 60's.

Es comprensible que traten de llevar su vida romántica lejos de los demás y sin interrupciones, pero es difícil cuando fuiste el ex presidente de México y aún cuando se puse el fin a la relación con Angélica Rivera y empezar un amorío con la modelo Tania Ruiz.

Encuentre las diferencias ... Peña Nieto y Tania o Wayne’s World? ������ pic.twitter.com/34rVJ05RlO — �� Ada (@ada_lso) 18 de septiembre de 2019

Peña Nieto! Le dije que se quitara las malditas patillas! pic.twitter.com/OgkXY6JcXc — Chapabelo (@chaparrooney) 18 de septiembre de 2019

Peña Nieto y Tania Ruiz cenando en NY pic.twitter.com/TxowWv1CaT — Mack Sanchez VLOGS Ⓜ️ (@MackSanchezP) 18 de septiembre de 2019

Cuando te dicen que solo un taco por persona / Foto: Vía Twitter

¡Oh, Lord Peña! ¿podrías enseñarme a hacer el amor?

- Tania Ruíz. pic.twitter.com/S0GOKY8oYM — Homero Sánchez (@SimpsonitoMX) 18 de septiembre de 2019

El Peña Nieto y su novia, queriendo pasar de incógnitos. pic.twitter.com/2907J1u900 — M̶A̶R̶C̶O̶ M̶E̶D̶I̶N̶A̶ �� (@marcomedinaal) 18 de septiembre de 2019

No soy Peña Nieto, soy Carlos Santana. pic.twitter.com/xEKCAshoVs — Tuitero mexa (@tuiterochilango) 18 de septiembre de 2019

No es que Peña Nieto quiera pasar desapercibido, es que está reviviendo la llama de la pasión. pic.twitter.com/yHdVkvEL7k — Chairo de CUCSH (@DanielDavalos__) 18 de septiembre de 2019