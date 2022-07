Pensó que el dolor de cabeza era por la resaca, resultó ser una enfermedad misteriosa la dejó paralizada

Inglaterra.- Era un viernes por la noche, en septiembre de 2007, Annabelle Moult estaba disfrutando de la vida en una fiesta con amigos, al día siguiente se despertó con dolor de cabeza, visión borrosa y una sensación de hormigueo en las piernas, y pensó que se trataba de una resaca severa.

Sin embargo, tres días después, Anabelle perdió la vista y quedó paralizada de la cintura para abajo, un poco asustados, su esposo, Danny, decidió llevarla al hospital después de que ella se despertara y se derrumbara en el suelo, incapaz de moverse.

En el hospital, se sometió a una serie de pruebas, pero durante dos años su enfermedad siguió siendo un completo misterio. Finalmente, le diagnosticaron Neuromielitis Óptica, una enfermedad rara e incurable en la que el sistema inmunitario daña la médula espinal y los nervios de los ojos.

Annabelle, de Long Crendon, Buckinghamshire, se ha quedado en una silla de ruedas; toda su vida cambió aparentemente de la noche a la mañana.

Ahora, con 39 años, recuerda: "Salí con mis amigos un viernes por la noche en septiembre de 2007, divirtiéndome y viviendo la vida. Tuve dolor de cabeza al día siguiente, y esto persistió hasta el domingo. Mi visión también había comenzado a nublarse. Entonces comenzó el hormigueo en mis piernas. Me acosté y me desperté en la noche para ir al baño, pero mis piernas no respondieron y le grité a Danny que me ayudara y fuimos al hospital".

“Fui cuesta abajo rápidamente y no podía mover las piernas; estaba paralizada. Luego perdí la vista. Un escáner cerebral mostró hinchazón y un médico me dijo que nunca volvería a ver. Pero no pudieron explicarlo. Estaba petrificada. Pasé de ser una jugadora de hockey, amante del gimnasio, independiente de 25 años, a tener una discapacidad visual grave y estar paralizada, sin poder salir solo de mi casa. Todo mi el mundo cambió", añadió la joven.

En el Hospital John Radcliffe de Oxford, Annabelle recibió medicamentos con esteroides para reducir la inflamación en su cerebro y también comenzó fisioterapia.

Fue dada de alta en febrero de 2008 y se fue a vivir a una habitación convertida en el garaje de sus padres, entonces su vista había comenzado a mejorar gradualmente antes de salir del hospital, pasando de la negrura al gris y luego a poder ver un contorno borroso.

Había subido de peso, pasando de 10 a 18 piedras debido a los esteroides y le dijo a su esposo que lo entendería si él quería dejarla.

"Le dije que si no quería quedarse conmigo, no le echaría en cara. Pero me sonrió y dijo 'Me quedo'. Volví a trabajar a tiempo parcial. Me negué a dejar que mi silla de ruedas se convirtiera en una prisión triste y solitaria. Luego Danny y yo nos fuimos de vacaciones a Jamaica. Danny tenía que llevarme a la piscina cada cinco minutos, pero no se quejó ni una sola vez".

Después de las vacaciones, Annabelle tomó la determinación de aprender a hacer "todo lo básico" nuevamente, como vestirse, ir al baño y bañarse.

Sus amigos y familiares la apoyaron mucho y se comprometieron a ayudarla a vivir su vida al máximo, llevándola de vacaciones.

Durante este tiempo todavía estaba teniendo pruebas en el hospital en términos de obtener un diagnóstico, sintiéndose como un "alfiletero".

En 2009, los médicos finalmente le dijeron qué le pasaba, pero no pudieron explicar qué lo había causado o si alguna vez se recuperaría.

"El diagnóstico no supuso una gran diferencia, ya que ya había salido del hospital y estaba aprendiendo a adaptarme a mi nueva vida. Pero fue casi un alivio, ya que significaba que podía obtener más información, ayuda y apoyo sin ser una entidad desconocida. El peso se estaba acumulando debido a los esteroides y solo estaba tratando de hacer frente a esta nueva vida de vivir con una discapacidad visual y en una silla de ruedas".

En 2011, Annabelle finalmente pudo dejar de tomar esteroides y dice que se sintió mejor al instante.

"Solo tenía que bajar la cabeza y seguir adelante. Por supuesto, todavía hay días más oscuros y días más difíciles. Una transferencia de mi silla de ruedas puede ser más difícil o podría tener una caída porque no me estoy concentrando en lo que debería ser".

Luego se embarcó en un viaje de acondicionamiento físico, ansiosa por sentirse lo más saludable posible y mejorar su salud mental, lo que también hizo cocinando, escribiendo un diario y escuchando audiolibros.

Desde entonces, encontró muchos videos de ejercicios adaptados y clases en línea que la ayudaron a hacer su vida más fácil.

Annabelle ahora participa regularmente en Qigong y yoga, empujando vueltas, clases de HIIT y fortalecimiento corporal y ha perdido 8 desde que dejó de tomar el medicamento.

"La clave es tener una mente positiva y una mentalidad fuerte para seguir adelante. No dejaré que mi silla de ruedas me detenga, ¡así que tú tampoco deberías!"”, finalizó.