Pepe, Speedy y ahora...piden cancelar a Peggy por violencia a la Rana René

Tras la polémica generada por la columna del periodista Charles McRay Blow, solicitando la cancelación de Pepe Le Pew de los Looney Tunes, y de Speedy Gonzales, las redes sociales ahora piden que Peggy de los Muppets ya no sea transmitida por realizar violencia de género contra la Rana René.

Así como lo lees. La creciente tendencia sobre paridad de género ha ocasionado posturas muy divididas sobre el tema, ya que hay quienes creen que 'no existe la violencia de género a la inversa", es decir, de mujeres hacia hombres.

Tras las presiones que aseguran, el zorrillo fomenta el abuso sexual hacia las mujeres, el popular personaje no tendrá participación en la película ‘Space Jam 2: A New Legacy’, por lo cual la polémica reciente podría desencadenar que Peggy no aparezca en los nuevos proyectos de los Muppets.

Leer más: Piden cancelar a Pepe Le Pew por promover el abuso sexual en las caricaturas

La crítica hacia la cerdita novia de la Rana René llegaron por su actitud posesiva, celosa e incluso calificada por muchos como "tóxica", antivalores que son normalizados en las nuevas generaciones.

Sin embargo no todos se posicionaron a favor de la petición, pues algunos internautas aseguran que de tener buenos valores en las primeras etapas de formación personal, no importa el contenido que consumas, siempre entenderás que solo es entretenimiento.

Por otro lado, hubo quienes creen que censurar series de televisión por conductas como esas son la muestra de la hipersensibilidad que la sociedad sufre de unos años para acá, principalmente desde el gran boom de los medios digitales.