Perrita logra subir a ambulancia para acompañar a su humano. Video

Brasil.- Una perrita ha logrado conmover a miles de usuarios de todo el mundo luego de que lograra subir hasta la defensa de la ambulancia donde viajaba su dueño, en Uruguaiana, Brasil, aparentemente el hombre se había desmayado en medio de un paseo nocturno por las calles de la ciudad.

Un hombre llamado Anderson Fechner, pasaba por el lugar y pudo captar con su teléfono celular parte del conmovedor momento, posteriormente lo publicó en redes sociales y se volvió viral en pocas horas, logrando derretir hasta el corazón mas frio sobre la Tierra.

De acuerdo a su versión de los hechos, una ambulancia se encontraba estacionada a un costado de la calle mientras paramédicos brindaban atención a una persona tirada en el suelo. Segundos más tarde cargaron al afectado y lo subieron a su unidad para trasladarlo a un hospital, pero lo que en verdad se robó toda la atención es que una perrita no quiso separarse de su dueño y logró subir al parachoques trasero para viajar junto a él.

Perrita logra subir a ambulancia para acompañar a su humano/ Captura

Las imágenes que logró captar Anderson se volvieron la locura en Internet, incluso compararon la escena con la película para niños de Toy Story, haciendo referencia al momento donde Woody y Buzz suben a la defensa trasera del camión de mudanza.

¡Aun no acaba!. Una vez que el hombre arribó a la clínica la perrita no pudo entrar debido a que no está permitido el ingreso de animales, sin embargo, lo sorprendente fue que espero afuera pacientemente hasta que su dueño saliera.

Finalmente, después de 45 minutos el hombre logro salir recuperado y sin problemas, donde se pudo reencontrar con su adorada mascota; minutos más tarde su familia los recogió y fueron a casa. Sin duda esta bella escena demuestra que el perro es el mejor amigo del hombre.