Perrito llamado "Chester" busca un nuevo hogar; su dueña murió de Covid-19 y ahora vive en la calle

Perú.- La pandemia de Covid-19 ha dado apertura a millones de historias tristes en todo el mundo, desfortunadametne las personas no son las únicas que han sufrido esto si no también los inocentes animalitos, un ejemplo claro que esto es "Chester" un perro que perdió a su dueña víctima del virus y ahora se quedó completamente en la calle.

En una grabación por parte de Huellitas Felices Perú, una organización dedicada al rescate de los perros en situaciones de vulnerabilidad, se puede ver al pequeño "Chester" amarrado en una calle de la ciudad de Santa Anita, mientras lleva un letrero en su cuello con un mensaje bastante desgarrador.

Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a donde ir. ¡No me ignores!", dice el mensaje.