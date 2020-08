Perrito rebelde cierra la puerta en la cara a su dueña para que deje de regañarlo

Tailandia.- En redes sociales circula el divertido video donde un perrito cansado de los regaños de su dueña, decide revelarse y le cierra la puerta en la cara, su acción se ganó el corazón de miles de internautas.

Se trata de "Tod" un perro de raza husky siberiano que vive en la ciudad de Bangkok, Tailandia, junto a sus dueños, Chaiya Tumcha y Tatae. En la grabación se puede ver a ella regañándolo por haberse mojado en la lluvia, sin embargo, lejos de mostrarse arrepentido por su travesura, prefirió confrontarla.

Tod, se paró frente a ella y aulló fuertemente en modo de protesta, posteriormente con ayuda de su hocico empujó la puerta hasta cerrarla en la cara de su dueña.

Así es como se ve un niño terco cuando crece", escribió Chaiya en sus rede sociales.

Como era de esperarse, el video ya circula desde hace algunos días en diferentes plataformas de Internet, desatando la risa de miles de usuarios, quienes reconocieron que Tod es un perro muy inteligente a pesar de ser un rebelde.

Perrito chihuahua ayuda a su dueña discapacitada

Otro can que se volvió viral en los últimos días fue un pequeño de raza chihuahua, y no fue precisamente por sus travesuras si no todo lo contrario, ya que quedó grabado como suele ayudar a su dueña con discapacidad.

El material audiovisual, que cuenta con más de millón y medio de reproducciones muestra el momento en que una mujer de la tercera edad es ayudada por otra fémina a ingresar a su casa después de estar un tiempo fuera.

Amigos minha vózinha é diabético e precisou amputar a perna ja faz um tempo, simplesmente a cachorrinha dela aprendeu sozinha a tirar os tapetes da frente pra quando ela passar não ficar engatando a cadeira de rodas, eu fico assim ���� pic.twitter.com/zjKxPWBXLw — ������ (@vintagversace) July 21, 2020

El perrito al notar que hay obstáculos en el camino por el que pasará la anciana con la sillas de ruedas, toma con la hocico lo que parecen ser tapetes ubicados fuera de su sitio y comienza a moverlos de lugar, uno a la vez hasta que la zona del recorrido queda totalmente libre.

Comentarios en redes sociales recalcan que posiblemente el pequeño animal fue quien colocó ahí los utensilios mencionados, pero que mostró tener 'un gran corazón' al quitarlos para no afectar a su dueña.

