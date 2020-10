No cabe duda que el perro es el mejor amigo del hombre, ese compañero que sin importar como te sientas, él siempre estará contento de verte y pasar un buen rato contigo. Asimismo, debido a gran cantidad de ocurrencias por su parte se han vuelto viral en redes sociales en un sin fin de ocasiones.

Tal fue el caso de este cachorro golden retriever de cuatro meses de edad, llamado Porter, que ha provocado la risa de miles de internautas de todo el mundo. Resulta que su dueña Alyssa Guerra, una joven estudiante de psicología, compartió una fotografía en su cuenta de Twitter sin imaginar que se convertiría en tendencia.

En la divertida imagen se puede ver a la chica cargando en sus brazos a Porter, lo cual derrocha bastante ternura de primera impresión, sin embargo, una vez que pones atención a cada detalle notarás que su amigo amigo peludo parece tener un trasero humano.

Debido a que las partes bajas del perro son muy esponjosas, al momento de ser apretado su pelaje se forma un efecto óptico muy divertido. La joven comentó que luego de darse cuenta se rio hasta las lágrimas, por eso decidió compartirlo con sus amigos en Twitter.

Perrito se vuelve viral por tener trasero humano/@alyssaisabelg

No esperaba que se volviera tan viral como lo hizo. Estoy asombrada. Fue muy difícil estar al día con las respuestas y los comentarios, pero en su mayor parte recibimos comentarios tan positivos, la gente felicitaba las nalgas de Porter y su monería" dijo la estadounidense.

En cuestión de días la publicación generó casi 1 millón de reacciones y se ha compartido mas de 80 mil veces. Por si fuera poco, Alyssa creó una cuenta de Instagram dedicada al pequeño Porter, donde también ha obtenido gran respuesta de los usuarios.

Porter tiene su propia cuenta de Instagram/ Captura

Rescatan a perrito atrapado de puente de más de 35 metros de altura

Desafortunadamente no todo es risa con estos peludos amigos, pues debido a la poca empatía de los seres humanos, muchos pasan por momentos demasiado peligrosos y crueles, no obstante, no podemos negar que aun existe gente buena que mantiene la esperanza en el mundo, un ejemplo claro de esto es el ingeniero Craig Jenkins y su amigo Ryan, quienes ayudaron a un perrito que estaba atrapado en un puente de más de 35 metros de altura.

Preocupados por la vida del perro, ambos decidieron crear un arnés con una cuerda y Ryan arriesgó su vida para realizar el rescate. Posteriormente llegó la policía y colaboró en la operación.

En una grabación del dramático rescate, se puede ver como Ryan sujeta al perro entre sus brazos para después entregarlo al oficial. De momento se desconoce como es que el animal pudo haber llegado a ese lugar, sin embargo, lo que importa ahora es que se encuentra a salvo. Días más tarde, el departamento de policías de Misisipi anunció que el can había sido adoptado por una familia.