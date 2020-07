Perrito sube al ataúd de su dueño que murió de Covid-19 para despedirse. Viral

Perrito conmueve al despedirse de su dueño en Negritos ��|| PERRO SE SUBE AL FÉRETRO DE SU DUEÑOEn Talara, un hecho dejó consternada a toda una familia: un varon que falleció de la COVID-19 fue despedido por su mejor amigo de cuatro patas, el cual no soportó sentirlo en el ataúd y se trepó sobre este.El pequeño animal olfateó el féretro y, al darse cuenta que se trataba de la persona con quien compartió 7 años de su vida, decidió subirse sobre el cajón y esperar sentado algo que no sucedería. “Cuando abrieron el vehículo, el perrito no aguantó más e ingresó. Luego se subió féretro. Lo olfateaba y no quería bajarse de allí", fue lo que dijo una pariente del fallecido.Finalmente, otro familiar del difunto comentó sobre la mascota: “Lo acompañaba hasta lo último. Lo han tenido que sostener hasta que el féretro ingrese a la fosa”, señaló.