Perro abandonado y rescatado busca nueva familia con currículum, ofrece “incondicionalidad y mimos”

Argentina.- Un perro mestizo de cinco años llamado “Negro” está buscando una nueva familia, luego de que su antiguo dueño y rescatista, Diego Beider murió de forma inesperada y tras ser nuevamente adoptado sufrió maltrato, por lo que por medio de un currículum solicita un hogar en Buenos Aires, Argentina.

Según el CV compartido a través de LinkedIn donde presume su formación con “grado en incondicionalidad y mimos”, se cuenta su historia como perro rescatado y luego abandonado tras la muerte de Diego Beider.

El dueño de Negro, murió en su cama rodeado de sus animales rescatados, entre perros y gatos, falleció víctima de la alta presión y fue encontrado dos días después, cuando un hombre mayor que él solía cuidar reportó a las autoridades que Beider estaba desaparecido.

Sin embargo, cuando la policía llegó a la casa, tres perros escaparon asustados y uno fue atropellado por un tren, por su parte Negro corrrió detrás de la ambulancia que transportaba a su dueño y se quedó en la comisaría, mientras dos amigas de su dueño, también rescatistas buscaban a los otros animales e iniciaron una campaña de adopción,

Luego de ser adoptado por primera vez, se descubrió que lo dejaron atado con una soga bajo el sol y era golpeado, por lo que fue rescatado de nuevo aunque estaba triste y apenas se movía de su lugar.

“Negro” está buscando una nueva familia. Foto: LinkedIn

“Todos encontraron un hogar y hoy viven felices, menos Negro, que era el preferido de Diego, no podemos entender cómo un animal tan dulce tuvo tanta mala suerte. Si bien tuvo adopciones, ninguna fue buena para él” lamentó Victoria, una de las amigas de Beider.

Relató que su otra amiga, Karina fue quien encontró a Negro que ya estaba viviendo en la calle otra vez, y es que el perro se lanzó contra su auto “¡La había reconocido! ¡Estaba en shock! El perro se le fue encima, como pidiéndole ayuda... Estaba en la vereda de la funeraria donde lo habían velado a Diego unos meses antes”.

Tras lo sucedido, fue llevado a una pensión de perros donde estaba notablemente triste y deprimido, solo se levantaba a hacer sus necesidades y no comía, logró ser adoptado por segunda vez solo para sufrir maltrato nuevamente y quedar en la calle.

Fue encontrado por Karina de nuevo, en el mismo lugar donde Diego fue velado, así que optó por llevarlo a su casa aunque, las cosas no son muy sencillas ahí ya que “Negro, que es buenísimo, es muy territorial y no se lleva bien con otros machos ni con los gatos, por eso ella tiene la casa, que no es grande, dividida en dos”, contó Victoria.

Con el objetivo de encontrarle una nueva familia, armaron un currículum para negro en donde destacaron que puede “adaptarse a las adversidades”, además de que entre sus intereses se encuentra tirarse panza a arriba para jugar, comer y dormir.

“Es un ser hermoso que necesita amor, tanto como le dio Diego. Creemos que él descansará en paz cuando su querido Negro tenga al fin un hogar”, finalizó.