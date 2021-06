¿Perro araña? Camina sobre cables de luz y el VIDEO explota en Tik Tok

México.- Solidaridad, grandes muestras de ingenio, humor sin igual y mascotas que hacen de todo, son solo algunas características de nuestro México lindo, muestra de ella este perro capaz de caminar sobre cables de luz.

Como lo leíste, el can de raza chihuahua terminó posado sobre unos cables de alta tensión en una calle de la cuidad de Chihuahua, ante la mirada de los curiosos que se aglutinaron para discutir cómo terminó ahí.

En el video viral subido a Tik Tok por la cuenta "alancastrojaime" se observa una típica calle de clase media en una colonia del norte de México; pavimento en el suelo, autos estacionados, una tiendita en la esquina y claro, no podía faltar el perro sobre los cables de luz, también denominado en redes como "el perro araña".

El sujeto que grabó el clip dijo: "chale...vivimos en un país bien surrealista", para después enfocar, hacer zoom en el canino y decir con un tono cómico hasta cierto punto "hey chihuahua, bájate de ahí".

El material viral alcanzó en la misma cuenta un total de 10,5 millones de reproducciones en dos distintos videos, el antes narrado y que verás más adelante, y otro donde se ve al perro sobre los cables de luz, pero con otra voz de fondo.

Los me gusta alcanzaron hasta ahora casi 2 millones, mientras que más de 26 mil comentarios no se cansan de especular cómo el animal llegó a posarse sobre los cables, pues no hay una estructura cercana.

