Perro pasa 4 años encadenado a un árbol casi sin comer; su rescate fue conmovedor

Georgia.- Todos hemos visto alguna vez una mascota en malas condiciones, algunas personas se preocupan y no actúan, otras se preocupan e intentan hacer algo, pero siempre hay algunas desinteresadas que son justamente las que mantienen a sus mascotas así; de esta última forma son los anteriores dueños del perro que conocerás a continuación.

"Cocaína" es un perroo de raza pitbull que vivía atado a un árbol en Georgia, Estados Unidos, pero esto no es lo peor de todo, a pesar de que ya suena terrible para aquellos que valoran a otros seres vivos, sus dueños anteriores no lo alimentaban correctamente, por lo que llegó a pesar poco más de 11 kilogramos, la mitad de lo que usualmente pesan los canes como él.

Un video publicado por el canal de Youtube 'HOPE PAWS' muestra la historia del perro, que fue rescatado gracias a la denuncia de vecinos que se apiadaron de la deplorable condición física y emocional que tenía el mamífero, aunque tardaron en hacerlo, finalmente hicieron la denuncia ante autoridades en la materia.

Perro encadenado y desnutrido / Foto: Captura

Go Dogs Go Rescue Inc son los valientes que acudieron a la zona en busca de una mejor vida para el mejor amigo del hombre, que se encontraba con el cuello lacerado por la cadena que lo mantuvo sin mucha movilidad durante años, también estaba severamente desnutrido, lo que refleja los pocos cuidados que recibió durante su vida.

Al llegar, se percataron los denunciantes no mentían, vieron a un canino muy afectado, con una pariencia que según usuarios de internet "es aterradora", incluso, uno de ellos hizo la comparación con "El Chupacabras", aunque probablemente nunca lo haya visto.

Hero recién rescatado / Foto: Captura

Lo primero que hicieron los rescatistas fue cambiarle el nombre, pues consideraron que proyecta una de las peores bajezas del ser humano; decidieron nombrarlo "Hero" (Héroe en español) por la fortaleza que mostró durante tanto tiempo sin rendirse ante una situación tan adversa.

El animal pasó fríos inviernos, fuertes lluvias, sol intenso y todo tipo de inclemencias climáticas durante los 48 meses que pasó con una movilidad realmente muy limitada. Tras el rescate fue trasladado a un sitio donde pudiera vivir con todas las condiciones necesarias y a recibir atención médica, claro.

Con el paso del tiempo 'Hero' comenzó a ganar kilos y por lo tanto, a tomar más fuerza para ser feliz; cuando llegó a su peso ideal se convirtió practicamente en otro perro, uno con más energía, vitalidad y un carácter totalmente distinto al anterior, uno que refleja felicidad. También fue operado de una hernia que le surgió posiblemente por los esfuerzos de librar de su encadenamiento.

Hero jugando feliz después de cambiar de hogar y ganar peso / Foto: Captura

El héroe fue descrito por el canal que subió el video como "un chico dulce que estaba interesado en los gatos pero ignoraba a los perros. ¡Sería un buen perro con algo de amor!". Si quieres conocer sobre el trabajo de la organización que rescató al can, puedes entrar al siguiente enlace.