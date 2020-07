Perro se asusta al ver un fantasma y es grabado en video

Como es sabido, la cultura popular mexicana dice que los perros y algunos otros animales tienen la capacidad de ver fantasmas, pero, ¿eso es cierto?

A pesar de no poder confirmarlo o negarlo con total certeza, a continuación te presentamos un video donde un can parece reaccionar ante la presencia de un no vivo.

El material que verás ha sido difundido en diversas redes sociales, tomando tal popularidad que incluso youtubers han tocado el tema.

En las imágenes se ve a un perro inquieto en el patio de una casa, moviéndose de aquí para allá como buscando algo o alguien.

Foto: Captura

En determinado momento el mamífero se "esconde" tras una maceta y comienza a ladrar hacia arriba, una actitud peculiar; segundos después sale de su escondite y se acerca a una puerta ubicada al lado de la planta.

En la grabación se observa una "sombra" blanca salir de la nada y al animal reaccionar con miedo, la ve fíjamente mientras retrocede.

Foto: Captura

Usuarios de redes han levantado polémica al respecto, algunos aseguran que se trata de un efecto hecho en computadora, otros que los perros tienen la capacidad de ver y sentir a los muertos.

Reproducir a partir del minuto 4:40.