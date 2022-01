Petición de matrimonio se vuelve viral: el anillo estaba en caja de milanesas y papas fritas

Nahuel Pedemonte y su novia Lourdes han compartido una tierna historia de amor que se ha vuelto viral en redes sociales, en ella se ve a los jóvenes comprometerse para el matrimonio de una manera sumamente peculiar: él pidió su mano con una caja de papas fritas y una milanesa.

La forma conmovedora en que se presentó esta situación ha dado la vuelta al mundo. Ellos son originarios de Argentina y catalogan su historia de amor como un milagro, pues él estuvo a punto de perder la vida al recibir varios impactos de bala.

Ellos se conocieron gracias a la cantidad de amigos que tenían en común, cuando tenían ya varios meses de relación, Nahuel fue baleado por un vecino.

Petición de Matrimonio con papas fritas. Instagram

Leer más: Hallan muerta a defensora de derechos humanos en el este de Colombia

El conflicto por el que resultó herido de gravedad comenzó un día que junto a sus amigos y su novia, Nahuel realizaba un asado en su casa y salió para ahuyentar a unos perros para evitar que su pitbull los atacara.

Esto comenzó un altercado con sus vecinos y uno de ellos sacó una pistola y le dio varios impacto a Nahuel; uno de ellos le dio en el pulmón y otro en la cabeza.

Estuvo muy grave por varios meses, pero su novia Lourdes nuca lo dejó solo, ella lo cuidó mientras el luchaba por su vida.

Tras salir de su estado de gravedad, Nahuel no dudó en pedirle matrimonio y la manera sencilla en la que decidió hacerlo ha conmovido cientos de personas.

Nahuel pidió comida a domicilio, pero solicitó que dentro de la caja viniera el anillo de compromiso y la pregunta ¿te quieres casar conmigo?

En la publicación se puede ver que la pareja está feliz por el compromiso y se casarán próximamente.

Nahuel entrega anillo de matrimonio en papas fritas y milanesa. Instgram

A través de la página de Facebook "Justicia Para Nahuel Podemonte" en donde se da seguimiento al ataque que recibió el joven, mismo que lo ha dejado en silla de ruedas, su novia Lourdes expresó este 8 de enero:

"En 14 días se cumple un año, un año feo, un año duro, un año de llantos, de ir y venir del hospital, un año que a Nahuel le sacaron todo, le arrebataron los días que él se juntaba a hacer un fútbol, jugar a un papel que no había un miércoles que él no estaba en la cancha, les arrebataron la esperanza de entrar a una fuerza que estaba en camino todo, les dejaron sin poder ir a donde él quiere solo sin ayuda, les dejaron sin tener su privacidad, le dejaron sin depender de él solo, y hay muchas cosas más que le sacaron que a nosotros nos duele e imagínate a él, que es él, el que la vive.

Pero ese año se fue, llego otro para cambiar, para hacernos más fuerte y feliz, hoy quiero contarle que no todo es momentos feos que también llego el día más lindo de nuestra vida hoy nos comprometimos a estar en las buenas en las malas y en la enfermedad, lo venimos haciendo del día uno hasta hoy no es fácil, pero siempre se saca fuerza de donde se pueda para seguir.

Quiero que este año sea todo más lindo, que sigan ustedes con nosotros en este momento tan lindo para nosotros.

Con tan corta edad nos tocó pasar por cosas horribles, pero creo que la vida nos a dados todas las revanchas que merecemos...

Quiero agradecer a todos los que estuvieron y siguen estando para nosotros ojalá ustedes estén tan contento como nosotros, y nada les dejo un poco de nuestra felicidad, gracias"

Leer más: El Tribunal Supremo bloquea el mandato de vacunación de Joe Biden para empresas de más de 100 trabajadores