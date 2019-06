Piden quitar estatua de Churchill y poner una de Evangelion

Inglaterra.-Un grupo de usuarios ingleses lanzaron una particular petición a través de Change.org, solicitando que una de las estatuas de Winston Churchill, ex primer ministro de Inglaterra y figura histórica, fuera retirada y en su lugar colocaran una estatua del EVA-01, el robot de la famosa serie de anime Neon Genesis Evangelion.

La idea puede sonar descabellada, sobre todo al pensar que se trata de una de las figuras políticas más importante de la historia inglesa debido a su papel durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, uno de los argumentos de los fans que piden que se remueva la estatua de Churchill es que él estaba a favor del imperialismo, una ideología que es categóricamente rechazada en la actualidad por su naturaleza de dominación.

La petición sostiene que ningún robot EVA ha causado hambruna y su figura resulta más inspiradora que la del político, especialmente en la atmósfera instalada en Gran Bretaña tras el Brexit; aseguran que se necesita "una nueva clase de héroes".

La iniciativa cuenta hasta el momento con 573 firmas de las mil que se requieren.

Neon Genesis Evangelion, estrenada en 1995, es ampliamente reconocida como una de las series de anime más influyente y que dieron forma al anime moderno. Ha vuelto a estar en boca de todos desde las últimas semanas debido a que fue recientemente estrenada en Netflix.

Sin embargo, su relanzamiento no ha estado exento de polémicas, pues numerosos fans han acusado a la plataforma de streaming de aplicar cambios respecto a la serie original.

Señalan principalmente cuestiones de traducciones en los diálogos (doblaje y subtitulado), la omisión del tema del ending "Fly me to the Moon", así como la censura de la relación homoerótica que surge entre Shinji Ikari, el protagonista, y el personaje de Kaworu.