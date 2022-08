"Pienso casarme", hombre presume en TikTok a muñeca de trapo como su novia

No cabe duda de que en las redes sociales se puede encontrar todo tipo de casos que van más allá de lo "normal", tal y como la historia del hombre que presume a su novia de trapo a los internautas.

No son pocas las personas que no soportan la soledad, por lo que se valen de todos los medios para conseguir pareja, pero ¿Tener una novia no humana? A continuación te presentamos el caso del hombre que dice mantener una relación amorosa con una muñeca de trapo.

Fue en TikTok donde se dio a conocer el singular caso de un individuo que, al encontrarse soltero, tomó la decisión de él mismo hacerse su propia novia con trapos. El hombre prefirió tener a su lado a un objeto inanimado antes que no estar en una "relación".

De acuerdo a lo referido por el hombre, el nombre de su novia de trapo es Natalia, a la cual suele presumir en la red social china, donde también comparte los "románticos" momentos que vive junto a su pareja.

De hecho, al parecer ambos se la pasan muy bien juntos, ya que no son pocos los clips donde se les pude ver disfrutando la vida en conjunto, ya sea conversando, paseando e, incluso, aunque no lo creas, besándose.

La relación ha evolucionado tan rápido y de una buena forma, que el internauta ha dado a conocer que está pensando en contraer nupcias con Natalia, la muñeca de trapo que él mismo creó.

Y por sí fuera poco, el hombre al parecer también hace que la muñeca de trapo interactúe con otras personas, ya que en una de sus grabaciones subidas a la plataforma china se les ve a ambos mientras toman cerveza con quienes al parecer son sus suegros.

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, afirmó.

Pero por sí el caso no pudiera ponerse más perturbador, en otros videos aparecen muñecos de trapo pequeños a los que el usuario trata como si fueran sus hijos. En otro clip se puede ver a su pareja abrazándolo.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, afirmó el tiktoker.

Pese a que en un principio los videos que subía junto a Natalia le generaron una ola de críticas de parte de los internautas, conforme ha ido pasando el tiempo, el hombre ha comenzado a llamar la atención por el estilo de vida que lleva junto a su novia de trapo.