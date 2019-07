Planean asalto masivo al Área 51 y se desatan los memes

Casi 300 mil personas planean asaltar el Área 51 en busca de aliens tras un evento creado en Facebook llamado "Storm Area 51, They Can'T Stop All of Us", lo que vendría siendo: "Ataquemos el Área 51, No Pueden Detenernos a Todos", y los memes se desataron en redes sociales.

El evento invita a reunir a un ejército de cazadores de ovnis en los terrenos de la base militar que oculta muchos misterios y mitos, donde supuestamente se desarrolla tecnología extraterrestre.

La fecha del evento será el próximo 20 de septiembre de 2019, pero obviamente esto se trata de una broma, pero esto no evito que se desataran los memes.

El fin de este evento es el humor, por lo que las personas no deberían de tomarse en serio esto y asistan, ya que el Área 51 y sus alrededores están estrictamente vigiladas y los militares tienen autorización de dispararle a cualquiera que intente cruzar el terreno de la base y como advertencia se colocaron carteles que rodean el lugar.

Evento creado en Facebook para invadir el Área 51 / Foto: Captura

Así que disfruta de los mejores memes traídos fuera de este mundo.

No one:



Mexican's after safely exiting Area 51 on September 20: Fierro compa!!! Aki con mi cheyenne del año y nuestros Ultra Plasma High Beam A77 Ion Gun. #area51 #mexico pic.twitter.com/HWleRbpixC — El Compa SWIFF (Cristian Ortiz) (@cortiz_djswiff) 12 de julio de 2019

Los aliens el 20 de septiembre preparándose para su liberación del Área 51 #Area51 pic.twitter.com/CSL7ioNtpf — ♣️anto♣️ (@AntoMiiel1) 12 de julio de 2019

#Area51 Los Aliens intentado huir de las instalaciones durante la invasión. pic.twitter.com/2VQPpiK6l8 — La fer (@mafergorey) 12 de julio de 2019

Yo tratando de ligar con los aliens de Area 51 �������� #Area51 pic.twitter.com/8RCdfEi2Gb — un porfu. (@UnPorfu) 12 de julio de 2019