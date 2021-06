Policía enternece en redes sociales al adoptar un perrito abandonado

Usuarios de redes sociales recibieron con emoción el rescate de un perro amarrado a un poste de luz en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Aunque lo que más sorprendió a los cibernautas fue que quien lo adoptó fue un policía capitalino que lo encontró mientras realizaba sus labores diarias a apenas una cuadra de la sede de la Policía Bancara e Industrial (PBI).

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el uniformado, de apellido Cuevas, caminaba por la avenida Poniente 128 cuando vio al perro abandonado en la esquina con Norte 13, en la colonia Nueva Vallejo, por lo que pidió la asistencia de la Brigada de Vigilancia Animal, de la SSC.

Sin embargo, apunta el comunicado, mientras esperaba a sus compañeros el policía decidió desamarrarlo, cuando notó que el can no sólo no se portaba agresivo con él ni ponía resistencia, sino que además de dejaba acariciar.

Así que, conmovido por el pequeño perro, el oficial Cuevas decidió quedarse con él, en vista de que se habían llevado bien y que había sido abandonado.

Todo legal

También refieren que al llegar los elementos de la Brigada de Vigilancia Animal le realizaron la valoración médica de rutina, con la que determinaron que el macho de estatura mediana estaba en buenas condiciones de salud.

Como, además, según el protocolo de actuación oficial, debían llevárselo a sus instalaciones para buscar quién lo adoptara, Cuevas insistió en acortar todo y adoptarlo ahí mismo.

Así que sin perder más tiempo, el uniformado llenó todos los papeles necesarios y adoptó legalmente al perro de pelaje atigrado, tras lo cual hasta le dieron una copia de la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México, para que sepa qué hacer y qué no, y con lo que se formalizó la adopción.

