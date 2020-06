Policía se niega a desalojar a familias en Colombia. Video

Bogotá, Colombia.- A través de las redes sociales se viralizó un video que muestra la indignación de un policía que niega participar a participar en el desalojo de un grupo de familias asentadas en las inmediaciones del rio Pence, del departamento Valle del Cauca.

El oficial, identificado como Ángel Zúñiga, argumento que le parece injusto echar a las personas a la calle en plena pandemia por coronavirus (Covid-19), por ello se negó a cumplir con la orden dada por sus superiores.

En los videos, el policía reconoce que puede ser trasladado por no cumplir las órdenes, sin embargo prefiere ser sancionado que actuar de manera cruel e injusta.

Sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero esto es algo injusto. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”, comenta mientras se le entrecorta la voz.