"Pónganse el cubrebocas": Leonardo Schwebel, conductor explota en vivo contra los antivacunas

Guadalajara, Jalisco.- Un conductor de noticias de Telediario de Guadalajara, Jalisco, explotó contra los antivacunas en pleno programa en vivo y usando el tono elevado les dijo que deben de usar el cubrebocas.

Se trata de Leonardo Schwebel, quien arremetió en vivo contra las personas que no se han vacunado.

"Bola de imbéciles, pónganse el cubrebocas", dijo el presentador mexicano en vivo contra los antivacunas.

Tras su inesperada reacción ante la nueva ola de Covid el presentador aseguró que ha recibido amenazas deseándole que se contagie, incluso, hasta la muerte.

"En todos lados estamos viviendo en condiciones muy difíciles. No estamos hablando porque se nos ocurrió, estamos en la peor semana, entonces si a eso le suman que estamos en un país que no da muchos resultados, pues hay que tratar de hacerlo entre nosotros para que no haya tanto contagio", señaló Leonardo.

"Lo importante es que las reacciones a favor y en contra abrieron el debate, que es importante discutir el tema, porque no podemos estar esperando que se mejore si no se cambia la estrategia. Por ejemplo, en México, esta ha sido la peor semana en cuanto contagios desde que empezó la pandemia", dijo Schwebwl, a CNN después de que si reacción se hiciera viral.