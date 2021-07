¡Por andar de abusón! Hombre destruye puertas de vidrio que construyó porque no le querían pagar

En Tik Tok se ha comenzado a viralizar el video de un hombre de supuesto origen venezolano que muestra el momento exacto en que destruye los vidrios de unas puertas y marcos que construyó debido a que no le querían pagar.

En el video de 57 segundos, subido por el usuario @mayerramirez05, ha sido gustado por alrededor de 29 mil personas, compartido casi mil veces y con más de 500 comentarios.

El video de Tik Tok donde se destruyen los cristales de las puertas y marcos de una zona en construcción, comienza cuando un hombre graba el "fino" trabajo que realizó, mostrando que tiene acabados excelentes y una resistencia impresionante.

En un segundo angulo, el hombre graba al supuesto patrón, a la vez que señala que este no le quiere pagar el trabajo que ha realizado en la construcción. En ese momento se observa al patrón tomando líquidos en un vaso y utilizando su celular.

Tras ello, el trabajador toma un martillo y comienza a destruir los cristales de las puertas y los marcos, mientras que segundos después se escucha al "patrón" gritar que no lo hiciera que se detuviera.

No obstante, el trabajador se encontraba al parecer en un estado de rabia y no se detuvo, al contrario, continuó destruyendo dos cristales y acusando al hombre de que debía pagarle el trabajo que hacía, qué no se iba a aprovechar de él.

"Pero ¿qué pasa? El mar$%&$ del jefe, ese que está ahí no quiere pagar entonces como no me quiere pagar mi trabajo ¡Yo parto esa mierda!", comentó el trabajador al momento de comenzar a quebrar los vidrios.

En Tik Tok los videos donde los trabajadores muestran que los patrones o clientes no quieren pagar el trabajo, una vez que estos terminaron, se han comenzado a viralizar, pues exhiben como tienen que destruir las estructuras o acabados que les tomaron horas hacer.