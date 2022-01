Por cuarentena obligatoria, mujer queda atrapada en la casa de su cita a ciegas en China

Zhengzhou, China.- Una cita a ciegas se convirtió en una estadía de días luego de que en medio de un rápido encuentro para conocerse, se dictara una cuarentena obligatoria derivada del Covid-19 en China, lo que obligó a una mujer a permanecer en la casa de su cita a quien acababa de conocer.

La mujer identificada por su apellido Wang tiene 30 años y se volvió viral luego de compartir por su cuenta de Weibo, una plataforma similar a Twitter, que, tras encontrarse con su cita a ciegas el pasado 6 de enero en Zhengzhou en China, ya no pudo volver a casa luego de que la cuarentena obligatoria la mantuviera atrapada con el chico.

Relató que todo avanzó bien durante la cita y que cuando estaba a punto de irse tras terminar con su comida, descubrió que todo el vecindario se había puesto en cuarentena obligatoria rápidamente por el Covid-19.

"Me estoy haciendo mayor ahora, mi familia me presentó 10 partidos", explicó en sus redes sociales "La quinta cita quería mostrar sus habilidades culinarias y me invitó a su casa a cenar", nunca esperó quedarse atrapada con él durante días.

Durante su estancia en la casa de su cita a ciegas continuó subiendo vídeos mientras relataba la forma en que llevaban la convivencia entre los que podía verse al chico cocinando para ella, barriendo o trabajando desde su computadora portátil.

“Durante la cuarentena, siento que aparte de ser reticente como un maniquí de madera, todo lo demás de él es bastante bueno. Cocina, limpia la casa y trabaja. Aunque no es muy bueno cocinando, está dispuesto a pasar el tiempo en la cocina, creo que eso es genial", le dijo al medio estatal de noticias The Paper.

Sin embargo, toda la atención de las redes sociales terminó por surtir efecto y Wang publicó el pasado lunes que se había visto en la necesidad de eliminar el vídeo original de lo sucedido, pues comenzaba a afectar la vida diaria del chico.

"En este momento todavía estoy en la casa del hombre. Es una persona honesta que no se expresa bien y no habla mucho. Después de que mi video se convirtió en tendencia (en Weibo), algunos amigos comenzaron a llamarlo. Creo que ha afectado su vida. Por eso lo eliminé”, dijo.

Finalmente agradeció a todas las personas por su atención e interés, además deseó que todas las mujeres solteras “puedan encontrar una relación pronto”.