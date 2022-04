¡Por favor, contrátenme! Joven anuncia su CV en cartel gigante para encontrar trabajo y nadie lo llama

Pese a no encontrar trabajo con su cartel publicitario, el joven de Irlanda del Norte logra generar algunos ingresos gracias a los videos que publica en su canal de YouTube, aunque admite que que le gustaría obtener un empleo formal.

"No estoy seguro si recomiendo hacerlo, creo que fue algo desesperado de mi parte", lamentó el joven.

De acuerdo con el medio británico Metro, Harkin confesó tener sentimientos encontrados por su acción, y no está seguro de si recomendaría a otras personas en busca de trabajo invertir en promocionarse en carteles.

La foto y CV de Chris permanecieron en la valla publicitaria durante dos semanas, sin embargo, el joven no recibió ninguna oferta de trabajo.

Fue en septiembre de 2021 cuando el joven irlandés recurrió a esta desesperada medida cansado de no conseguir empleo desde que se graduó de la universidad en septiembre de 2019, llegando incluso a postularse hasta en 300 puestos de trabajo en una semana, sin que hasta el momento haya tenido suerte.

Raúl Durán Periodista

