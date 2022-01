¡Por la violencia! Julio César Chávez Jr confiesa tener armas de fuego

Culiacán.- El boxeador Julio César Chávez Carrasco aceptó que tiene armas de fuego tras ser detenido en uno de sus autos por policías ministeriales en Culiacán, Sinaloa, quienes dijeron tener órdenes de llevarlo ante sus superiores.

Fue en una transmisión en vivo iniciada por el mismo Chávez Jr durante su interlocución con los oficiales donde confesó inicialmente que "le regalaron un arma", tema que reiteró horas más tarde también en sus redes sociales.

Cuando el hijo de Julio César Chávez González superó el mal momento, ya en un sitio cómodo y sin ninguna autoridad, dijo que le han obsequiado "muchas armas" y lo justificó con la violencia que se vive día a día en su estado natal.

"Les voy a contar la verdad. La policía me dijo que yo tenía un arma, pero toda persona aquí en Sinaloa tiene un arma, y más cuando tú has sufrido severos secuestros y agresiones. He recibido muchas armas como regalo", expresó sin aclarar si cuenta con permiso para portarlas.

Lo que sí resaltó Chávez Jr es que en el momento de la revisión policíaca no llevaba consigo ninguna y que no había cometido ningún delito que ameritara la acción de los elementos.

"Querían detenerme y aprovecharse de mi. Yo no merezco eso. Estoy enojado, muy enojado. Estoy planeado una denuncia contra ellos", dijo para después acusar a directamente a una persona por dar "información falsa" sobre él.

Recordemos que el pasado jueves 13 de enero un grupo de oficiales atravesó frente a él su patrulla para intentar revisarlo, bajo el argumento de que se encontraba armado, hecho al que se negó Julio César Chávez Jr.