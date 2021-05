México.- Cada vez son más las personas que se atreven a publicar sus historias en las redes sociales y en esta ocasión una joven llamada Daniela Castro es quien comparte la suya y la de una "amiga", quien se casará pronto y terminó des invitándola por no tener novio.

Aunque no se sabe que sea una historia verídica, sí que atrapó la atención de los usuarios de Internet y los hizo reír a carcajadas. Resulta que una amiga de Daniela se casará pronto y esta la invitó a su boda, pero por no tener novio decidió que no era buena idea que fuera ya que podría sentirse incómoda.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero que no vaya a su boda no significa que no pueda darle un regalo por unirse en matrimonio frente a Dios con su amado, así que le pide dejarle el regalo que le había comprado y hasta instalar la mesa de postres que había terminado por regalarle en esa fecha tan especial.

Leer más: Buscan en Corea del Sur a "asesino serial" de gatos: Llevaría más de mil

La historia se compartió en Facebook y se aprecia cómo la amiga que será la futura novia se molesta un poco porque su otra amiga no tiene pareja, ya que la colocó en una mesa de puras parejas y no le parecía buena idea que fuera, así que mejor le dice que lo festejen después, pero que le deje el regalo de bodas y la mesa de postres que antes habían acordado.

Así es la historia que está causando revolución en Facebook:

Por no tener novio la desinvita a su boda, pero le pide regalo y hasta mesa de postres

Así fue el final de la pelea de las amigas que ya no serán amigas después de todo

Al parecer Daniela trabaja para eventos instalando y preparando mesas de postres, por lo le daría también ese regalo a su amiga valuado en $15,000, pero por su mala actitud decidió no hacerle el regalo y la futura novia le rogó no cancelar eso, pues ya se había gastado el dinero que su prometido le había dado.

Fue tanto el enojo de Dany que decidió no ir a la fiesta, aunque le hayan rogado y decidió que no quería tener a una persona como la que se dijo su amiga en su vida, así que fue ahí donde su amistad terminó a pesar de que la novia le rogó tanto porque no se enojara por lo sucedido.