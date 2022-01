¡Por ponerse la camisa! Jefe lleva a sus trabajadores de vacaciones a la playa

Paraguay.- El jefe de una empresa de maquinaria en Paraguay, ahorró durante un año para llevar a sus empleados de vacaciones a la playa después de pasar meses de trabajo arduo para sacar la compañía adelante.

Por darles un merecido descanso a sus trabajadores, Sebastián Sánchez de 34 años se volvió viral en redes sociales luego de que su esposa compartiera con medios locales la acción del dueño de la firma SF Maquinarias por llevar vendedores, choferes y personal de logística a unas vacaciones.

En la búsqueda de ser un jefe diferente, Sánchez ahorró durante doce meses consecutivos para lograr reunir el dinero suficiente para llevar a sus 15 empleados a disfrutar de la playa como reconocimiento por su arduo trabajo, incluso se hospedaron en un hotel de cinco estrellas ubicado en Encarnación, Paraguay.

La mejor parte fue que los trabajadores no tuvieron que pagar ni un centavo para disfrutar de la experiencia y “recargar energía” un par de días a la playa, como se menciona en la publicación en el Facebook de la compañía que no tardó en viralizarse.

Fue la esposa del dueño de la empresa, Fabiola Colnagos quien detalló a medios locales que la acción fue en agradecimiento por “ponerse la camisa”, ya que Sánchez se percataba que los trabajadores no tomaban sus vacaciones durante el año para poder tener un ingreso extra, así que seguían yendo a trabajar.

"Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia", mencionó Colnagos.

Tras el éxito de este viaje entre los trabajadores, Fabiola aseguró que ya están planeando otras vacaciones, aunque esta vez esperan llevarlos a Brasil y en compañía de sus familias.

En cuanto a los usuarios de redes sociales, no tardaron en mostrar un apoyo a la acción por medio de comentarios positivos en donde afirmaron que esa es la manera correcta de “valorar a las personas que trabajan”, incluso recomendaron a otras empresas a “copiar” este tipo de planes con sus trabajadores.